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15:58, 3 февраля 2025Россия

В России увеличили штрафы за продажу вейпов и сигарет детям

Путин подписал закон об увеличении штрафов за продажу вейпов и сигарет детям
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alena Lom / Shutterstock / Fotodom

В России увеличили штрафы за продажу вейпов и сигарет детям. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Речь также идет об электронных сигаретах, табаке и кальянах. Как следует из документа, размер взыскания за продажу подобной продукции несовершеннолетним составит от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Наибольший штраф будет грозить юридическим лицам. Ранее размер штрафов за эти правонарушения составлял от 40 до 600 тысяч рублей.

Кроме того, в России вводится увеличение штрафов за несоблюдение ограничений и запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями до 10-120 тысяч рублей. Сумма взыскания также будет варьироваться в зависимости от того, кому ее назначат — физическому, должностному или юридическому лицу.

За оптовую или розничную продажу насвая и снюса штраф в России вырос до 200 тысяч — 1,5 миллиона рублей.

Ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что все фракции Госдумы поддерживают полный запрет вейпов в России. Инициативу также поддержали в Минздраве и Роспотребнадзоре.

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