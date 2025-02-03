В России увеличили штрафы за продажу вейпов и сигарет детям

Путин подписал закон об увеличении штрафов за продажу вейпов и сигарет детям

В России увеличили штрафы за продажу вейпов и сигарет детям. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин.

Речь также идет об электронных сигаретах, табаке и кальянах. Как следует из документа, размер взыскания за продажу подобной продукции несовершеннолетним составит от 200 тысяч до 2 миллионов рублей. Наибольший штраф будет грозить юридическим лицам. Ранее размер штрафов за эти правонарушения составлял от 40 до 600 тысяч рублей.

Кроме того, в России вводится увеличение штрафов за несоблюдение ограничений и запретов в сфере розничной торговли табачными изделиями до 10-120 тысяч рублей. Сумма взыскания также будет варьироваться в зависимости от того, кому ее назначат — физическому, должностному или юридическому лицу.

За оптовую или розничную продажу насвая и снюса штраф в России вырос до 200 тысяч — 1,5 миллиона рублей.

Ранее спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин заявил, что все фракции Госдумы поддерживают полный запрет вейпов в России. Инициативу также поддержали в Минздраве и Роспотребнадзоре.