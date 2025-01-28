Володин заявил о поддержке запрета вейпов в России всеми фракциями Госдумы

Спикер Володин: Все фракции Госдумы поддерживают полный запрет вейпов в России

Все фракции Госдумы поддерживают полный запрет вейпов в России. Об этом заявил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин во время пленарного заседания, трансляция ввелась в соцсети «ВКонтакте».

Политик заявил, что считает такое единодушие хорошим знаком.

Известно, что запрет электронных сигарет в стране поддерживают также Минздрав и Роспотребнадзор. «Вейпы (...) действительно являются угрозой», — заявили в Минздраве, отметив, что особую популярность испарители завоевали у детей и подростков.

Законопроект, предполагающий полный запрет продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России, подготовили в Госдуме еще в январе 2022 года.