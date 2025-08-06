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17:04, 6 августа 2025Моя страна

Гигантского морского хищника заметили у берегов Росиии

Встреча рыбаков с трехметровой акулой в Находке попала на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Rob Atherton / Shutterstock / Fotodom

В Приморском крае местные жители были поражены, когда к их судну во время ночной рыбалки подплыл огромный морской хищник. Записью необычной встречи очевидцы поделились в соцсетях, на нее обратило внимание издание «Восток медиа».

По кадрам видно, как акула, длиной около трех метров, спокойно плавает вокруг лодки и постепенно скрывается в морской глубине.

«Страха нет, один задор», — прокомментировал автор видео.

По всей вероятности, речь идет о сельдевой акуле, которая не представляет опасности для человека. Тем не менее комментаторы отметили, что случаи появления акул у берегов Приморья стали происходить все чаще.

«Жутковато, конечно. Сейчас стало очень много акул, течение поменялось», — написал один из пользователей.

Ранее сообщалось, что у берегов курильского острова Парамушир в неводах застрял горбатый кит. Очевидцы сначала решили, что рядом с ним находится детеныш.

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