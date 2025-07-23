У берегов России спасли морского гиганта

Amur Mash: Застрявшего в неводе на Курилах горбатого кита спасли

У берегов курильского острова Парамушир в неводах застрял горбатый кит. Очевидцы сначала решили, что рядом с ним находится детеныш, однако позже выяснилось, что это была ошибка. О спасении морского гиганта рассказал Telegram-канал Amur Mash.

Млекопитающее заметили недалеко от мыса Непроходимый. Рядом с ним в воде находилось белое пятно, которое очевидцы приняли за тело детеныша. Кит всплывал на поверхность, но признаков движения от «малыша» не было, что вызвало тревогу у наблюдателей.

Позже ситуацию прояснили. Оказалось, что кит был один, а загадочное белое пятно оказалось его же грудным плавником.

На помощь горбачу пришли неравнодушные люди. Они аккуратно разрезали сети и освободили кита. После этого морской гигант уплыл обратно в открытое море. На кадрах, опубликованных в соцсетях, видно, как его освобождают, после чего кит уходит в глубину уже свободный.

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