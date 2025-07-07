Уплывших в открытое море рыбаков и собаку спасли в России

Спасатели эвакуировали двух уплывших в открытое море в Магадане рыбаков и собаку

В России спасатели эвакуировали двух рыбаков и собаку, которые уплыли на резиновой лодке в открытое море в Магадане. Об этом сообщается на сайте пожарно-спасательного центра региона.

Уточняется, что один из рыбаков направил специалистам сообщение о том, что его с еще одним мужчиной уносит в море. По данным пожарно-спасательного центра, причиной стал сломанный мотор лодки.

Эксперты добрались до рыбаков на катере, вывезли их и доставили на берег. Отмечается, что медицинская помощь ни мужчинам, ни четвероногому не понадобилась.

Ранее в июле школьник вынес трехлетнего малыша из горящего дома в российском регионе. Возгорание произошло в частном доме в селе Пичаево.