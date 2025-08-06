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01:33, 6 августа 2025Россия

Хинштейн пригрозил наказанием всем участникам вторжения ВСУ в Курскую область

Хинштейн: Все участники вторжения ВСУ в Курскую область понесут наказание
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Александр Хинштейн

Александр Хинштейн. Фото: Globallookpress.com

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в беседе с ТАСС пригрозил наказанием всем участникам вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

Он подчеркнул, что это преступление, не имеющее срока давности. Политик сравнил этом с ситуацией, когда после Великой Отечественной войны десятилетиями продолжали находить карателей, и выразил уверенность, что российское правосудие поступит аналогичным образом.

Хинштейн увидел в этом «определенную историческую цикличность».

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что иностранные наемники из минимум девяти стран вторгались на территорию Курской области в составе Вооруженных сил Украины. «Это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Продолжаем устанавливать их точное количество», — пояснил глава Следкома.

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