Хинштейн пригрозил наказанием всем участникам вторжения ВСУ в Курскую область

Хинштейн: Все участники вторжения ВСУ в Курскую область понесут наказание

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в беседе с ТАСС пригрозил наказанием всем участникам вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курскую область.

Он подчеркнул, что это преступление, не имеющее срока давности. Политик сравнил этом с ситуацией, когда после Великой Отечественной войны десятилетиями продолжали находить карателей, и выразил уверенность, что российское правосудие поступит аналогичным образом.

Хинштейн увидел в этом «определенную историческую цикличность».

Ранее председатель СК РФ Александр Бастрыкин сообщил, что иностранные наемники из минимум девяти стран вторгались на территорию Курской области в составе Вооруженных сил Украины. «Это были граждане Грузии, Дании, Колумбии, Швеции, Норвегии, Парагвая, Перу, Великобритании, Бразилии и других стран. Продолжаем устанавливать их точное количество», — пояснил глава Следкома.

