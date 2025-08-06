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18:22, 6 августа 2025Мир

Индия отреагировала на новые пошлины Трампа

В МИД Индии назвали 25-процентные пошлины США несправедливыми и неразумными
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Новые дополнительные пошлины в 25 процентов, которые ввел президент США Дональд Трамп против Индии, являются несправедливым и неразумным решением. Об этом заявил официальный представитель индийского МИД Рандхир Джайсвал, передает Reuters.

«Очень печально, что США решили ввести дополнительные пошлины против Индии за те действия, которые другие предпринимают в интересах своих государств. Подобные шаги Вашингтона несправедливы, необоснованны и неразумны. Мы примем все необходимые меры, чтобы защитить свои национальные интересы», — подчеркнул дипломат.

Джайсвал напомнил, что Индия «уже четко обозначила свою позицию» по импорту российской нефти, отметив, что страна принимает соответствующие решения «исходя из рыночных факторов». Он добавил, что главной целью Нью-Дели является «обеспечение энергетической безопасности 1,4 миллиарда жителей государства».

Ранее Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в отношении индийских товаров в размере 25 процентов. Отмечается, что данный тариф установлен в ответ на то, что Нью-Дели продолжил импортировать российскую нефть.

ЖЗЛ
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