Иностранные перевозчики захотели забрать у S7 простаивающие самолеты

«Ъ»: Иностранные авиакомпании захотели забрать у S7 простаивающие Airbus A320neo

Иностранные авиакомпании предложили забрать у S7 и других российских перевозчиков самолеты Airbus A320neo с американскими двигателями, ремонт которых в России невозможен. Об этом написала газета «Коммерсантъ».

Инициатором выступила черногорская компания MelonAero. В обращении на имя вице-премьера России Виталия Савельева указано, что простаивающие самолеты требуют регулярного технического обслуживания. При этом их длительное хранение без эксплуатации грозит серьезными расходами на восстановление их летной годности. Кроме того, присутствие таких лайнеров в России не приносит выгоды ни государству, ни самим перевозчикам.

На фоне этого египетская авиакомпания AlMasria и филиппинская авиакомпания SEAIR Int предложили российскому правительству обсудить передачу им самолетов Airbus A320/321neo с американскими двигателями Pratt & Whitney и позволить их вывоз из страны. Сейчас воздушные судна находятся в лизинге у S7.

Близкий к правительству информатор сообщил, что письмо рассмотрят в установленном порядке. На данный момент у S7 есть 39 самолетов Airbus A320/321neo, из которых используются только 11 А320neo.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин обещал выпускать в стране более 100 самолетов в год. По его словам, этот показатель будет достигаться с 2026 года.