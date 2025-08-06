Иностранный пассажирский самолет залетел в запретную зону в России

Самолет China Southern Airlines залетел в запретную зону в районе Новосибирска

Самолет иностранной авиакомпании China Southern Airlines залетел в запретную зону в России. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 2 августа, с пассажирским лайнером Boeing-777-200, направлявшимся из китайского Шанхая в немецкий Франкфурт-на-Майне. В районе Новосибирска воздушное судно совершило кратковременный вход в запретную зону UNP252, когда облетало грозу.

В июне аналогичная ситуация произошла с самолетом другой китайской авиакомпании — Tianjin Airlines. Он залетел в запретную зону в районе Москвы.

