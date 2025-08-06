Известного телеведущего обвинили в изнасилованиях

Полиция предъявила ведущему «Би-би-си» Блэйдсу обвинения в изнасилованиях

Известного ведущего программы «Ремонтная мастерская» (The Repair Shop) на канале «Би-би-си» Джея Блэйдса обвинили в изнасилованиях. Об этом говорится на сайте медиакомпании.

Сообщается, что полиция округа Западная Мерсия в Великобритании предъявила 55-летнему Блэйдсу обвинения в двух эпизодах насилия. Подробности происшествий не приводятся.

Отмечается, что ведущий должен явиться в суд города Телфорд 13 августа.

Ранее бывший ведущий «Би-би-си» Грегг Уоллес, уволенный из-за неуместных шуток, рассказал о приставаниях женщин. Он пожаловался, что во время работы в передаче «МастерШеф» он часто слышал сексуальные намеки в свой адрес.

Блэйдс стал известен благодаря программе «Ремонтная мастерская», которая начала выходить в 2017 году. Ее участники приносили свои старые вещи для ремонта. В 2024 году ведущий покинул передачу.

