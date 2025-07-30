Уволенный из-за неуместных шуток телеведущий пожаловался на приставания женщин

Бывший ведущий «Би-би-си» Грегг Уоллес пожаловался на приставания женщин

Бывший ведущий «Би-би-си» Грегг Уоллес, уволенный с телеканала из-за неуместных шуток, пожаловался на приставания женщин. Подробностями он поделился в интервью The Sun.

Уоллес заявил, что во время работы в кулинарном шоу «МастерШеф» пережил много неприятных моментов. «Боже мой, вы можете себе представить, сколько жалоб я мог бы написать? Вы хоть представляете, сколько раз в мой адрес звучали сексуальные намеки? Сколько раз ко мне прикасались женщины, которые хотели сделать со мной селфи? Сколько раз меня трогали?» — высказался он.

Ведущий подчеркнул, что никому бы не пожелал столкнуться с тем, с чем столкнулся он.

Об увольнении Уоллеса с «Би-би-си» стало известно 14 июля. В заявлении канала говорилось, что ведущий создавал на работе небезопасную атмосферу, отпуская в адрес коллег неуместные шутки.

В ноябре 2024 года Уоллеса отстранили от работы на «Би-би-си» из-за обвинений в развратных действиях. Одна из сотрудниц канала рассказала, что телеведущий обнимал ее против желания, а также положил руки на ее ягодицы.

Грегг Уоллес вел кулинарное телешоу «МастерШеф» с 2006 года. Он также был участником танцевальной передачи Strictly Come Dancing.