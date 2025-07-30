Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:05, 30 июля 2025Интернет и СМИ

Уволенный из-за неуместных шуток телеведущий пожаловался на приставания женщин

Бывший ведущий «Би-би-си» Грегг Уоллес пожаловался на приставания женщин
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Грегг Уоллес

Грегг Уоллес. Фото: Richard Gillin / wikipedia

Бывший ведущий «Би-би-си» Грегг Уоллес, уволенный с телеканала из-за неуместных шуток, пожаловался на приставания женщин. Подробностями он поделился в интервью The Sun.

Уоллес заявил, что во время работы в кулинарном шоу «МастерШеф» пережил много неприятных моментов. «Боже мой, вы можете себе представить, сколько жалоб я мог бы написать? Вы хоть представляете, сколько раз в мой адрес звучали сексуальные намеки? Сколько раз ко мне прикасались женщины, которые хотели сделать со мной селфи? Сколько раз меня трогали?» — высказался он.

Ведущий подчеркнул, что никому бы не пожелал столкнуться с тем, с чем столкнулся он.

Об увольнении Уоллеса с «Би-би-си» стало известно 14 июля. В заявлении канала говорилось, что ведущий создавал на работе небезопасную атмосферу, отпуская в адрес коллег неуместные шутки.

В ноябре 2024 года Уоллеса отстранили от работы на «Би-би-си» из-за обвинений в развратных действиях. Одна из сотрудниц канала рассказала, что телеведущий обнимал ее против желания, а также положил руки на ее ягодицы.

Грегг Уоллес вел кулинарное телешоу «МастерШеф» с 2006 года. Он также был участником танцевальной передачи Strictly Come Dancing.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Три волны цунами обрушилось на Курилы после сильнейшего землетрясения. Последствия стихийного бедствия сняли на видео с дрона

    В России продолжил дешеветь борщевой набор

    Премьер-министра одной страны засудят за нарушение этики

    Мигранты толпой избили россиян и попали на видео

    Израильские правозащитники назвали происходящее в секторе Газа геноцидом

    Раскрыта личность попытавшегося закидать банк коктейлем Молотова россиянина

    Жительница Камчатки описала момент землетрясения фразой «было ощущение, что я падаю»

    16-летняя девушка влюбилась в отчима и подралась из-за него с матерью

    «Самая сексуальная в мире хоккеистка» в микрошортах пробежалась по пляжу

    Уволенный из-за неуместных шуток телеведущий пожаловался на приставания женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости