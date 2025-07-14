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09:10, 14 июля 2025Интернет и СМИ

Оскандалившийся из-за развратных действий телеведущий лишился работы

Канал «Би-би-си» уволил ведущего Грегга Уоллеса из-за неуместных шуток
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: independent.co.uk

Ведущий кулинарного шоу «МастерШеф» на канале «Би-би-си» Грегг Уоллес, ранее отстраненный от участия в программе из-за обвинений в развратных действиях, лишился работы. Об этом сообщает издание The Telegraph, в распоряжение которого попало письмо телеканала об увольнении.

В нем отмечается, что Уоллес создавал на работе небезопасную атмосферу, отпуская в адрес коллег неуместные шутки. Как следует из письма, у руководителей «Би-би-си» нет уверенности в том, что он может в будущем изменить свое поведение. В этой связи канал решил разорвать трудовые отношения с ведущим.

Согласно расследованию, с оскандалившегося Уоллеса сняты обвинения в домогательствах, которые ранее выдвинули против него несколько коллег. Тем не менее ведущего признали виновным в том, что он отпускал неуместные комментарии на рабочем месте.

Об отстранении Уоллеса от работы на «Би-би-си» из-за развратных действий сообщалось в ноябре 2024 года. Одна из сотрудниц канала пожаловалась на то, что однажды на съемках он ненадолго прижался к ней, после чего пошутил, что ей наверняка понравилось это прикосновение. Другая женщина заявила, что телезвезда обнимал ее против желания, а также положил руки на ее ягодицы.

Грегг Уоллес вел кулинарное телешоу «МастерШеф» с 2006 года. Он также был участником танцевальной передачи Strictly Come Dancing.

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