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12:41, 6 августа 2025Ценности

Кармен Электра прогулялась по пляжу в блестящем купальнике

53-летняя актриса Кармен Электра прогулялась по пляжу в блестящем купальнике
Мария Винар

Фото: @carmenelectra

Американская модель, актриса, певица, танцовщица Тара Ли Патрик, также известная под псевдонимом Кармен Электра, прогулялась по пляжу в откровенном виде. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

53-летняя знаменитость снялась на фоне гор, моря и песка в блестящем слитном купальнике цвета металлик. Изделие было оформлено вырезами на боках, которые частично оголяли тело Электры. В то же время внешний вид звезды дополняли черные солнцезащитные очки, чокер с подвеской и яркий макияж.

Фото: @carmenelectra

Поклонники оценили фигуру кумира в комментариях под постом. «Все еще выглядишь потрясающе», «Очаровательная женщина», «Могу только представить как ты потрясающе смотришься со спины», «Шикарная», «Горяча, как и всегда», — высказывались они.

Ранее Кармен Электра попозировала перед камерой в ярко-розовом купальнике и удивила фанатов.

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