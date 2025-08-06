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09:42, 6 августа 2025Ценности

Кайли Дженнер в бюстгальтере похвасталась знанием испанского

Телезвезда Кайли Дженнер в бюстгальтере похвасталась знанием испанского
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Скриншот: @kyliejenner

Американская телезвезда Кайли Дженнер похвасталась знанием испанского языка на видео. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

27-летняя бизнесвумен снялась вместе со своим визажистом Ариэлем. Знаменитость позировала в салатовом спортивном бюстгальтере и коротких шортах того же цвета. На размещенных кадрах предпринимательница произносит фразу «Меня зовут Кайли Дженнер» на испанском языке.

В июле съемку Кайли Дженнер для бренда Miu Miu высмеяли в сети фразой «за ее глазами ничего нет». Авторы публикации проанализировали фотосессию 27-летней предпринимательницы, в которой она попозировала в вещах упомянутой марки.

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