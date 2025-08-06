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18:13, 6 августа 2025Россия

В усыпальнице монастыря в Москве похоронили князя

В усыпальнице Донского монастыря Москвы похоронили князя Трубецкого
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Москве в усыпальнице династии Голицыных в Донском монастыре похоронили князя Александра Трубецкого. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Усыпальница расположена в церкви Архангела Михаила. Помимо представителей родов Трубецких и Голицыных, в ней захоронены князья Щербатовы.

По данным агентства, отпевание князя Трубецкого прошло в большом соборе Донской иконы Божией Матери. На прощании присутствовали представители Дома русского зарубежья, генерал-лейтенант Леонид Решетников, депутат Госдумы Вячеслав Никонов и политолог Наталья Нарочницкая.

О смерти 78-летнего князя Трубецкокого стало известно 30 июля. Перед этим его экстренно госпитализировали из-за проблем с легкими на фоне перенесенной пневмонии. При этом спустя время состояние князя улучшилось.

Александр Трубецкой родился в 1947 году в Париже в дворянском роду Трубецких-Голицыных, который покинул страну после Гражданской войны. Князь активно выступал за воссоединение Русской православной церкви и Русской православной церкви заграницей, а также являлся почетным профессором Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.

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