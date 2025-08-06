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15:34, 6 августа 2025Мир

Король Малайзии исполнил связанную с Путиным мечту

Король Малайзии Ибрагим заявил Путину, что всегда мечтал с ним встретиться
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Михаил Терещенко / Pool / РИА Новости

Король Малайзии Султан Ибрагим на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Кремле заявил, что мечтал с ним встретиться и восхищается его лидерскими качествами. Его слова передает РИА Новости.

«Для меня большая честь возможность встречаться с вами здесь, в Москве. Я всегда мечтал лично с вами встретиться. Я искренне хотел бы поблагодарить вас за приглашение», — сказал монарх в начале встречи с российским лидером.

Также король Султан Ибрагим подчеркнул, что Малайзия рассматривает Россию как надежного и важного партнера. «Настоящий визит — отражение моего искреннего желания усилить, улучшить наши отношения и наше взаимодействие», — добавил он.

Ранее стало известно, что в Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. Церемония встречи состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, куда монарх поднялся по Парадной лестнице.

ЖЗЛ
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