Путин принял короля Малайзии

В Кремле началась встреча Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония встречи состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, куда монарх поднялся по Парадной лестнице. Путин и Ибрагим обменялись рукопожатиями под фанфары.

После официальной церемонии российский лидер и король Малайзии начали переговоры в узком составе. Визит Ибрагима стал первой поездкой главы малайзийского государства в Россию с момента установления дипломатических отношений между странами.