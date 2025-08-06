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15:22, 6 августа 2025Мир

Путин принял короля Малайзии

В Кремле началась встреча Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Михаил Терещенко / РИА Новости

В Кремле началась встреча президента России Владимира Путина с королем Малайзии Султаном Ибрагимом. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония встречи состоялась в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, куда монарх поднялся по Парадной лестнице. Путин и Ибрагим обменялись рукопожатиями под фанфары.

После официальной церемонии российский лидер и король Малайзии начали переговоры в узком составе. Визит Ибрагима стал первой поездкой главы малайзийского государства в Россию с момента установления дипломатических отношений между странами.

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