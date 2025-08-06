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01:00, 6 августа 2025Ценности

Линдси Лохан появилась на публике в прозрачной юбке

Мария Винар

Фото: @lindsaylohan

Американская актриса, певица, модель и дизайнер одежды Линдси Лохан появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующие кадры она опубликовала на своей странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

39-летняя знаменитость посетила премьеру фильма «Чумовая пятница» в Австралии. Так, для выхода в свет Лохан выбрала черное платье, оформленное прозрачной длинной юбкой. К своему образу звезда подобрала металлический клатч, солнцезащитные очки, браслет и ожерелье. Визажисты и стилисты, в свою очередь, сделали ей макияж в нюдовых тонах и уложили волосы в локоны.

Поклонники оценили внешний вид актрисы в комментариях под постом. «Фантастическая красота», «Потрясающе выглядишь», «Такая сияющая», «Шикарная», «Рады твоему возвращению на трон», — высказывались они.

В июле дерматолог Линдси Лохан Моника Кирипольски показала ее лицо без макияжа.

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