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12:46, 24 июля 2025Ценности

Дерматолог Линдси Лохан показала ее лицо без макияжа

Дерматолог Моника Кирипольски показала лицо актрисы Линдси Лохан без макияжа
Мария Винар

Фото: @LindsayLohan

Дерматолог американской актрисы, певицы, модели и дизайнера одежды Линдси Лохан Моника Кирипольски показала ее лицо без макияжа. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Врач опубликовала совместное с 39-летней звездой «Чумовой пятницы» фото. На нем знаменитость запечатлена в белой одежде и без декоративной косметики на лице. «Когда твой пациент буквально звезда шоу. Большая честь работать с Линдси Лохан, у которой великолепная кожа. (...) Она уже готова зажечь на красной дорожке», — подписала Кирипольски снимок.

Поклонники актрисы решили обсудить ее естественную внешность в комментариях и поинтересовались у медика, к каким манипуляциям она прибегала. «В целях конфиденциальности информации о пациентах я не могу сказать, какие процедуры я проводила. Но каждому пациенту в нашей клинике предлагается самая передовая комбинация лазеров, пилингов, инъекций, липосакции и других удивительных процедур», — ответила специалист.

В мае Линдси Лохан раскрыла секрет моложавой внешности. В интервью журналу Elle артистка рассказала, что каждое утро пьет коктейль из моркови, имбиря, лимона, оливкового масла и яблока. Также в течение дня она потребляет много зеленого чая, лимонного сока и воды с семенами чиа.

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