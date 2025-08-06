Мать угнавшего украинский БТР российского бойца СВО оставили без выплат

В Башкирии мать бойца СВО оставили без выплат

В Башкирии мать угнавшего украинский бронетранспортер (БТР) российского бойца специальной военной операции (СВО) оставили без выплат. Об этом рассказал депутат Госсобрания российского региона Альфит Нигаматьянов во «ВКонтакте».

По словам депутата, Фанис Хусаинов отправился на фронт по мобилизации. В августе 2022 года при выполнении боевых задач он в одиночку взял в плен двоих бойцов противника и угнал БТР Вооруженных сил Украины. Впоследствии мужчина получил несовместимое с жизнью ранение.

Мать российского военнослужащего рассказала, что до сих пор не получила единовременную выплату за орден Мужества сына, а также компенсацию расходов на похороны. Кроме того, его дочери не назначили ежемесячную компенсацию.

Ранее сообщалось, что мать российского бойца, не вернувшегося из зоны СВО, девять месяцев была лишена страховых выплат за сына из-за трех нарушений в работе воинской части.