Три нарушения в работе воинской части лишили выплат мать не вернувшегося с СВО бойца

Иванов: Мать не вернувшегося с СВО бойца девять месяцев не получала выплаты

Мать российского бойца, не вернувшегося из зоны специальной военной операции (СВО), девять месяцев была лишена страховых выплат за сына из-за трех нарушений в работе воинской части. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По его словам, солдат пропал без вести в марте 2024 года, а в ноябре его родным официально сообщили о смерти мужчины. Однако мать россиянина получила только единовременную выплату Минобороны, в связи с чем женщина обратилась к парламентарию. В результате проверка военной прокуратуры выявила цепочку нарушений в делопроизводстве.

«Оказалось, что семье вообще не выплачивали денежное довольствие за период, когда Александр был в статусе пропавшего без вести. Потому что командир своевременно не издал соответствующий приказ», — написал Иванов.

Позже по решению суда приказ был издан, но с неверной датой смерти военнослужащего, из-за чего довольствие так и не начислили. Кроме того, командование воинской части направило в страховую компанию необходимые документы только спустя семь месяцев.

По итогам проверки все три нарушения были исправлены, и родственники бойца получили выплаты, что подтвердила в личном письме депутату мать солдата.

Ранее Иванов рассказал об участнике СВО, который потерял речь, но не смог уволиться из Российской армии и был вынужден вернуться на службу. Как выяснилось, бойцу не смогли провести военно-врачебную комиссию.