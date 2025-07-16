Солдат потерял речь после инсульта на СВО, не смог уволиться и продолжил службу

Депутат ГД Иванов: Потерявший речь боец СВО не смог уволиться после инсульта

Участник специальной военной операции (СВО) потерял речь и не смог уволиться из Российской армии. Об этом рассказал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов.

Речь идет о контрактнике из Екатеринбурга, который пережил инсульт во время службы в зоне проведения спецоперации. После этого он полностью утратил способность говорить. Несмотря на это, боец не смог уволиться из рядов Вооруженных сил России, написал Иванов.

Депутат пояснил, что это связано с невозможностью провести военно-врачебную комиссию. «По мнению специалистов, он не долечен. А долечить не могут, потому что неврологи отправляют его к психиатрам, а те разводят руками, мол, не наш профиль, и возвращают обратно к неврологам», — пояснил он. Для разрешения ситуации парламентарий направил запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны.

Ранее другому бойцу СВО потребовалось почти 20 месяцев, чтобы добиться начисления положенных ему выплат. Мужчина получил тяжелое ранение в ноябре 2023 года, однако подтверждающую факт ранения справку ему удалось получить только в июле 2025-го.