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11:24, 16 июля 2025Россия

Солдат потерял речь после инсульта на СВО, не смог уволиться и продолжил службу

Депутат ГД Иванов: Потерявший речь боец СВО не смог уволиться после инсульта
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) потерял речь и не смог уволиться из Российской армии. Об этом рассказал в Telegram депутат Госдумы Максим Иванов.

Речь идет о контрактнике из Екатеринбурга, который пережил инсульт во время службы в зоне проведения спецоперации. После этого он полностью утратил способность говорить. Несмотря на это, боец не смог уволиться из рядов Вооруженных сил России, написал Иванов.

Депутат пояснил, что это связано с невозможностью провести военно-врачебную комиссию. «По мнению специалистов, он не долечен. А долечить не могут, потому что неврологи отправляют его к психиатрам, а те разводят руками, мол, не наш профиль, и возвращают обратно к неврологам», — пояснил он. Для разрешения ситуации парламентарий направил запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны.

Ранее другому бойцу СВО потребовалось почти 20 месяцев, чтобы добиться начисления положенных ему выплат. Мужчина получил тяжелое ранение в ноябре 2023 года, однако подтверждающую факт ранения справку ему удалось получить только в июле 2025-го.

ЖЗЛ
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