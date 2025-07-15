Тяжело раненый боец СВО почти 20 месяцев добивался выплат

Депутат ГД Иванов: Свердловский боец СВО 19 месяцев добивался страховых выплат

Участник специальной военной операции (СВО) из Свердловской области почти 20 месяцев добивался страховых выплат из-за проблем со справкой. Об этом рассказал депутат Госдумы (ГД) Максим Иванов в Telegram.

За помощью к парламентарию обратилась супруга бойца, которая сообщила, что ее муж еще в ноябре 2023 года получил тяжелое ранение. Мужчина проходил лечение в госпитале, где ему оформили справку, подтверждающую тяжесть травмы. После выписки солдата отправили в отпуск, а документ должны были прислать по почте. «Он смог получить справку лишь в середине июля 2025 года, спустя 19 месяцев после ранения и только после двух моих запросов в военную прокуратуру», — написал Иванов.

В своем посте он пояснил, что справка отправляется на домашний адрес, после чего военнослужащий сам передает ее в воинскую часть для подготовки документов в страховую. В случае увольнения со службы боец должен передать сведения в военкомат по месту жительства. Депутат подчеркнул, что это сложная схема, на любом этапе которой может случиться задержка. «Маршрутизация справки разработана еще до начала СВО, когда количество страховых случаев было кратно меньше, чем сегодня. В итоге страдает скорость», — подчеркнул парламентарий.

Иванов выразил уверенность, что этот процесс затронет цифровизация, и справки будут подгружаться в информационные системы автоматически.

Ранее похожий случай произошел с бойцом из Екатеринбурга. Как рассказал Иванов, потерявший зрение мужчина также больше полугода ждал справку о тяжелом ранении, которую отправили почтой. Другой екатеринбургский военный 10 месяцев не мог получить выплаты из-за потери справки о ранении «в недрах» воинской части.