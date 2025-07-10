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09:47, 10 июля 2025Россия

Потерявший зрение боец СВО больше полугода ждал почту со справкой первостепенной важности

Депутат Иванов: Боец СВО семь месяцев не мог получить справку о тяжелом ранении
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Боец специальной военной операции (СВО) из Екатеринбурга больше полугода ждал справку о тяжелом ранении. Об этом рассказал депутат Госдумы Максим Иванов в Telegram.

По его словам, в начале октября 2024 года военнослужащий получил минно-взрывную травму, фактически, потеряв зрение. В конце того же месяца военно-врачебная комиссия признала ранение тяжелым. Подтверждающую это справку солдату выслали на его адрес проживания почтой.

«Однако шли месяцы и даже к концу мая боец ее не получил. Отмечу, что это документ первостепенной важности, так как без него невозможно оформить страховые выплаты по ранению. Поэтому Роман, соответственно, все это время не мог получить и страховку», — рассказал Иванов.

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Чтобы решить проблему, парламентарий обратился в военную прокуратуру Московского военного округа, которая нашла тех, кто замедлил процесс и ускорила получение документа. Менее чем через месяц супруга военного подтвердила наличие справки.

Ранее Иванов уже рассказывал об аналогичном случае, произошедшем с другим бойцом СВО из Екатеринбурга. Мужчина 10 месяцев не могу получить выплаты из-за потери справки о ранении. Как выяснилось, нужные солдату документы пропали «в недрах» воинской части, где он проходит службу.

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