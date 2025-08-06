Мужчина прожил 19 лет в браке и оказался настигнут мерзкой проблемой

Пользователь Reddit с ником Gwydion72 рассказал о мерзкой проблеме, настигшей его спустя 19 лет брака с женой. По словам автора, его 44-летняя супруга перестала следить за гигиеной.

«Она может обходиться без мытья несколько недель подряд, а то и два-три месяца. При этом она работает на больничной кухне, где жарко и влажно. После работы приходит домой и никогда не моется. Ее тело источает мерзкий запах, а все наши разговоры дома — о том, нужно ли ей мыться», — написал автор.

Он добавил, что сам страдает от болезни Бехтерева — аутоиммунного заболевания, поражающего суставы и позвоночник. Из-за этого он вынужден постоянно пить препараты, ухудшающие работу его иммунитета. Поэтому мужчина даже перестал заниматься сексом с женой — после каждого полового акта у него начинается грибковая инфекция.

«Я в отчаянии! Я не хочу разводиться, но также не хочу подхватить инфекцию, которая может меня убить, поскольку при подавленном иммунитете это возможно. И даже это не вызывает у нее беспокойства и не побуждает ее мыться. Когда я окончательно ее достаю, она начинает часто принимать душ, но вскоре снова перестает — на месяц или даже дольше», — возмутился автор.

Другие пользователи в комментариях предположили, что такое поведение жены автора может быть проявлением депрессии. Они посоветовали отвести ее на прием к психиатру или к психологу.

Ранее другой пользователь Reddit рассказал о произошедшем с ним эпизоде синдрома Котара. Обладатели этого редкого психического расстройства могут не верить, что они живы и вообще существуют, а также полагать, что они разлагаются или теряют кровь и внутренние органы.