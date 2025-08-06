На Украине мужчина застрелил полицейского во время проверки документов

В Измаиле мужчина застрелил полицейского, который хотел проверить его документы

В Измаиле (Одесская область) полицейские остановили мужчину на мопеде, чтобы проверить документы, но тот вместо их предоставления достал пистолет и открыл огонь по правоохранителям. В результате один из стражей порядка скончался, сообщает Национальная полиция Украины.

Как стало известно, все произошло около 18:00 по московскому времени. Полицейские остановили 45-летнего мужчину на мопеде и хотели проверить его документы. «Мужчина вел себя агрессивно, достал оружие и стал стрелять в сторону полицейских. В результате один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего», — говорится в сообщении.

В итоге оба пострадавших были госпитализированы. Полицейский от полученных ранений умер в больнице. Нападавшего задержали и возбудили против него уголовное дело за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Ранее сообщалось, что в Черкассах мужчина с пистолетом и гранатой отказался сдаваться военкомам.