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03:21, 6 августа 2025Бывший СССР

На Украине заявили о планах Зеленского по капитуляции

Депутат Рады Дубинский: Зеленский и Ермак ведут Украину к капитуляции
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак сознательно ведут Украину к капитуляции. Об этом он написал в Telegram-канале.

По мнению Дубинского, обещания западных стран о поддержке Украине останутся пустыми словами, которые не будут подкреплены действиями.

«На фронте ситуация постоянно ухудшается, что рано или поздно приведет к трагедии. Не исключаю, что Ермак с Зеленским ведут к ней абсолютно осознанно, чтобы облегчить себе решение о капитуляции, к которой они планомерно ведут Украину», — отметил он.

Ранее Дубинский назвал условие капитуляции Украины перед Россией. Парламентарий отметил, что США смирятся с капитуляцией Киева, если такая идея будет высказана самим Зеленским.

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