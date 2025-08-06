На Украине заявили о планах Зеленского по капитуляции

Депутат Рады Дубинский: Зеленский и Ермак ведут Украину к капитуляции

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава его администрации Андрей Ермак сознательно ведут Украину к капитуляции. Об этом он написал в Telegram-канале.

По мнению Дубинского, обещания западных стран о поддержке Украине останутся пустыми словами, которые не будут подкреплены действиями.

«На фронте ситуация постоянно ухудшается, что рано или поздно приведет к трагедии. Не исключаю, что Ермак с Зеленским ведут к ней абсолютно осознанно, чтобы облегчить себе решение о капитуляции, к которой они планомерно ведут Украину», — отметил он.

Ранее Дубинский назвал условие капитуляции Украины перед Россией. Парламентарий отметил, что США смирятся с капитуляцией Киева, если такая идея будет высказана самим Зеленским.