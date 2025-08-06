Strategic Culture: Запад потерял контроль над конфликтом на Украине

Запад потерял контроль над украинским конфликтом и пытается поддерживать теорию об «угрозе из России», чтобы затянуть его. Об этом пишет издание Strategic Culture.

По мнению автора статьи, слова украинского президента Владимира Зеленского о необходимости дестабилизации политической ситуации в России являются признаком «психологического коллапса» Украины.

«На практике это отчаянная попытка поддерживать нарратив о "российской угрозе", несмотря на то, что становится все более очевидным, что Запад утратил контроль над своей опосредованной войной против Москвы», — отметил он.

Запад прикрывается тезисами о «защите Европы», чтобы оправдать милитаризацию континента и затянуть украинский конфликт, заключает издание.

Ранее издание Business Insider заявило, что западный военно-промышленный комплекс является главным выгодополучателем конфликта на «украинском полигоне для испытаний». Как отмечалось в статье, США и страны Запада получают от конфликта опыт ведения современной войны, напрямую в ней не участвуя.