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02:01, 29 июля 2025Мир

В США рассказали о пользе конфликта на Украине для Запада

Business Insider: Запад получает на Украине боевой опыт, даже не воюя
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Juan Moreno / Keystone Press Agency / Global Look Press

США и страны Запада получают от конфликта на Украине опыт ведения современной войны, напрямую в ней не участвуя. О пользе боевых действий на Украине для Запада рассказало издание Business Insider.

«Украина получает адресную военную помощь. Запад же — то, что нельзя купить за деньги: опыт ведения современной войны. Украинская оборонная промышленность предлагает кровью выстраданные знания, а страны НАТО могут приобщиться к этим военным тайнам, даже не воюя», — указано в сообщении.

Отмечается, что главным выгодополучателем конфликта на «украинском полигоне для испытаний» является западный военно-промышленный комплекс, однако от рядовых украинцев и европейцев это скрывают. Вместо этого им внушают, что без продолжения боевых действий «русские сегодня-завтра будут стоять у условных Бранденбургских ворот», пишет портал.

Ранее геополитический аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что Европа и США хотят продлить конфликт на Украине ради денежной выгоды. Это, по его словам, возможно благодаря политическому нарративу, что «Европа должна защищать Украину и не должна позволить России победить».

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