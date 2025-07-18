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23:06, 18 июля 2025Мир

Раскрыт план Европы и США по конфликту на Украине

Аналитик Хеннингсен: Европа и США хотят продлить конфликт на Украине на пять лет
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Геополитический аналитик Патрик Хеннингсен заявил, что Европа и США хотят продлить конфликт на Украине ради денежной выгоды. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive.

По мнению эксперта, западные спонсоры стремятся затягивать украинский конфликт, чтобы поддерживать бизнес. Это возможно благодаря политическому нарративу, что «Европа должна защищать Украину и не должна позволить России победить».

«Похоже, что политически то, что хорошо для Европы, вероятно, хорошо и для Америки. Им нужно, чтобы этот конфликт продолжался еще как минимум пять лет», — отметил Хеннингсен.

Ранее Хеннингсен обвинил Трампа в нежелании признавать очевидное на фоне его заявлений о России. «Я думаю, что это просто нежелание признавать факты и ​​неготовность сказать киевским властям, что они не получат назад территории. Они их потеряли», — сказал он.

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