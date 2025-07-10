В США обвинили Трампа в нежелании признавать очевидное на фоне его заявлений о России

Президент США Дональд Трамп делает противоречивые заявления о России, так как не хочет признавать очевидные факты касательно положения Украины в текущем конфликте. Об этом заявил аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive.
«Я думаю, что это просто нежелание признавать факты и неготовность сказать киевским властям, что они не получат назад территории. Они их потеряли», — сказал эксперт.
Он также добавил, что если так и будет продолжаться, и американский лидер не донесет до украинских властей очевидные вещи, то Россия может воспринять это как зеленый свет, чтобы продвигаться к своим целям в области национальной безопасности.
Ранее Трамп заявил, что недоволен своим российским коллегой Владимиром Путиным.