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23:10, 9 июля 2025Мир

В США обвинили Трампа в нежелании признавать очевидное на фоне его заявлений о России

Хеннингсен: Заявления Трампа о России показывают его нежелание признавать факты
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент США Дональд Трамп делает противоречивые заявления о России, так как не хочет признавать очевидные факты касательно положения Украины в текущем конфликте. Об этом заявил аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса Deep Dive.

«Я думаю, что это просто нежелание признавать факты и ​​неготовность сказать киевским властям, что они не получат назад территории. Они их потеряли», — сказал эксперт.

Он также добавил, что если так и будет продолжаться, и американский лидер не донесет до украинских властей очевидные вещи, то Россия может воспринять это как зеленый свет, чтобы продвигаться к своим целям в области национальной безопасности.

Ранее Трамп заявил, что недоволен своим российским коллегой Владимиром Путиным.

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