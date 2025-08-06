Нападение с ножом на сотрудника московского метро показали на видео

Нападение россиянина на сотрудника метро в Москве попало на видео

Нападение неадекватного россиянина на сотрудника станции метро «ЦСКА» в Москве попало на видео. Ролик в своем Telegram-канале публикует пресс-служба МВД.

На кадрах видно, как сотрудник метрополитена тянет нарушителя спокойствия за руку, пытаясь вывести его за пределы станции. В какой-то момент злоумышленник несколько раз бьет мужчину в лицо и тело, предположительно, ножом. Но сотрудник с помощью бойцовского приема свалил соперника.

Инцидент произошел около двух часов ночи 6 августа. Все началось с того, что сотрудник службы безопасности сделал замечание хулигану за то, что тот спал на скамье. В ответ злоумышленник распылил в сторону потерпевшего содержимое аэрозольного баллончика и нанес ему несколько ударов ножом, порезав шею и руки.