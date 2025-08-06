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11:54, 6 августа 2025Силовые структуры

Россиянин с ножом напал на сотрудника охраны метрополитена

В Москве задержали мужчину за нападение с ножом на сотрудника метрополитена
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

В Москве задержали мужчину за нападение с ножом на сотрудника метрополитена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, ночью на станцию метро «ЦСКА» пытался проникнуть злоумышленник. К нему подошел охранник и попросил уйти. После этого мужчина стал вести себя агрессивно и начался конфликт. Затем он ударил пострадавшего руками, а потом достал нож и нанес несколько ударов.

Пострадавшему сотруднику охраны метрополитена потребовалась помощь медиков. 39-летнего нападавшего задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что толпа кубинцев напала с ножами на российских спасателей.

ЖЗЛ
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