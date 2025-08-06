Россиянин с ножом напал на сотрудника охраны метрополитена

В Москве задержали мужчину за нападение с ножом на сотрудника метрополитена

В Москве задержали мужчину за нападение с ножом на сотрудника метрополитена. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным ведомства, ночью на станцию метро «ЦСКА» пытался проникнуть злоумышленник. К нему подошел охранник и попросил уйти. После этого мужчина стал вести себя агрессивно и начался конфликт. Затем он ударил пострадавшего руками, а потом достал нож и нанес несколько ударов.

Пострадавшему сотруднику охраны метрополитена потребовалась помощь медиков. 39-летнего нападавшего задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что толпа кубинцев напала с ножами на российских спасателей.