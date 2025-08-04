Толпа кубинцев напала с ножами на российских спасателей

В Москве 40 кубинцев напали с ножами на спасателей на Дзержинском карьере

Толпа кубинцев из 40 человек напала с ножами на спасателей на Дзержинском карьере в Москве. Об этом в своем Telegram-канале сообщает «МК».

По данным издания, все произошло вечером 3 августа. Группа иностранцев проводила время на пляже, когда одной из отдыхающих стало плохо. Спасатели попытались помочь женщине-кубинке, но ее приятельницы закидали их стеклянными бутылками. После этого началась драка, в ходе которой иностранцы достали ножи. Спасатели пострадали, одного из них пришлось госпитализировать.

Вскоре на место приехала вневедомственная охрана и задержала нескольких кубинцев. Выяснилось, что они много лет работали на Люберецком сельскохозяйственном рынке. Там несколько дней назад начался масштабный снос более 80 торговых объектов.

Ранее в Свердловской области житель с ножом напал на семейную пару.