Найден работавший 25 лет в стенах МГУ институт изучения телепортации и машины времени

RTVI: На территории МГУ работал институт, изучавший машину времени

В стенах Московского государственного университета (МГУ) имени М.В. Ломоносова больше 25 лет проработал Институт исследований природы времени (ИИПВ). Об этом пишет RTVI.

Как выяснил телеканал, за годы существования институт провел 859 семинаров на темы телепортации, машины времени и возможности получения информации из будущего. Сайт организации работал с 1999 года на поддомене официальной страницы университета chronos.msu.ru. В качестве физического адреса был указан Биологический факультет МГУ. Кроме того, на главной странице была размещена благодарность центру телекоммуникаций и технологий вуза за поддержку. После обращения журналистов сайт прекратил работу, однако его архивная копия все еще доступна.

На одном из семинаров «Института исследований природы времени» докладчик утверждал, что видел живого стегозавра, вымершего примерно 150 миллионов лет назад.

Согласно размещенной на сайте информации, ИИПВ основал биофизик Александр Левич, которого не стало в марте 2016 года. В 2019 году руководителем назначили Игоря Булыженкова. Среди целей института названы «создание условий для консолидации исследователей времени», «постижение природы изменчивости мира» и другие. Всего в организации функционируют 24 лаборатории-кафедры, однако основной ее деятельностью являются именно семинары, на которых выступали сторонники множества псевдонаучных теорий.

Изучая сайт института, журналисты выяснили, что семинары проводились в учебных аудиториях Биологического факультета МГУ. При этом ведущим секретарем ИИПВ указан научный сотрудник кафедры биофизики Дмитрий Рисник. В комментарии RTVI декан факультета Михаил Кирпичников, занимающий свою должность почти 20 лет, заявил, что официально такой структуры в вузе нет. «Но вот мой коллега, ветеран Биофака, говорит, что есть какая-то структура, которая сама себя так называет. Биофак — огромная организация, — сказал академик. — Честно говорю, что впервые слышу об этом».

Телеканал направил в пресс-службу МГУ запрос с просьбой пояснить, существует ли в вузе такой институт и работают ли в нем действующие сотрудники вуза. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее в России захотели увеличить штрафы для гадалок, магов и экстрасенсов до миллиона рублей. С таким предложением к главе МВД Владимиру Колокольцеву обратился депутат Госдумы Алексей Диденко. По его словам, злоумышленники вводят доверчивых россиян в заблуждение, чтобы обманом получить от них деньги. При этом особую уязвимость представляют пенсионеры и люди в эмоционально нестабильном состоянии.