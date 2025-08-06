Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:37, 6 августа 2025МирЭксклюзив

Названа цель визита спецпосланника Трампа в Москву

Политолог Алексей Наумов: Трамп хочет завершить военные действия на Украине
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)
Владимир Путин и Стив Уиткофф

Владимир Путин и Стив Уиткофф. Фото: Sputnik / Gavriil Grigorov / Pool / Reuters

Президент США Дональд Трамп искренне хочет завершить военные действия на Украине и поэтому направил своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политолог и американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Ему [Дональду Трампу] нужен мирный договор, ему нужна Нобелевская премия мира. Он хочет положить конец конфликту», — объяснил он намерения американского лидера.

По мнению эксперта, Трамп так и не стал сторонником Украины, он не считает ее дело правым. В связи с этим президент США хочет поддерживать контакты с Россией и добиться завершения боевых действий путем договоренностей.

В то же время переговоры со Стивеном Уиткоффом важны и России, которая тоже намерена сохранять каналы связей с командой Трампа и избежать окончательного разрыва. «Нынешняя администрация — одна из наиболее благоприятных для России за последние десятилетия», — заметил Алексей Наумов.

Утром 6 августа Стивен Уиткофф в очередной раз прилетел в Москву. Он уже встретился в парке «Зарядье» с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Спецназ ФСБ высадился к особняку российского чиновника. В его доме нашли мешки с долларами, оружие и драгоценности

    Моргенштерн похвастался результатами лечения от зависимостей

    Сборная России по футболу сыграет с Катаром

    США сравнили с загнавшей себя в тупик акулой из-за действий Трампа

    Названы самые популярные в России схемы по отмыванию денег

    Россиянку обвинили по трем статьям по делу о взрыве дома

    Команда P.Diddy пообщалась с администрацией Трампа

    Украина сбросила на российские объекты семь управляемых авиабомб

    Военкор высказался о кампании ВСУ в Курской области в годовщину вторжения

    Москвичей предупредили о мощных метеорных потоках

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости