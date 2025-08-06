Названа цель визита спецпосланника Трампа в Москву

Политолог Алексей Наумов: Трамп хочет завершить военные действия на Украине

Президент США Дональд Трамп искренне хочет завершить военные действия на Украине и поэтому направил своего спецпосланника Стивена Уиткоффа в Москву. Об этом в комментарии «Ленте.ру» рассказал политолог и американист, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Ему [Дональду Трампу] нужен мирный договор, ему нужна Нобелевская премия мира. Он хочет положить конец конфликту», — объяснил он намерения американского лидера.

По мнению эксперта, Трамп так и не стал сторонником Украины, он не считает ее дело правым. В связи с этим президент США хочет поддерживать контакты с Россией и добиться завершения боевых действий путем договоренностей.

В то же время переговоры со Стивеном Уиткоффом важны и России, которая тоже намерена сохранять каналы связей с командой Трампа и избежать окончательного разрыва. «Нынешняя администрация — одна из наиболее благоприятных для России за последние десятилетия», — заметил Алексей Наумов.

Утром 6 августа Стивен Уиткофф в очередной раз прилетел в Москву. Он уже встретился в парке «Зарядье» с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.