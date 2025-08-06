Названы маскирующиеся под переутомление смертельно опасные заболевания

Терапевт Кондрахин назвал переутомление симптомом рака

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин заявил, что под переутомление могут маскироваться некоторые смертельно опасные заболевания. Их он назвал в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

Как отметил Кондрахин, хроническая усталость у человека может возникнуть из-за рака. Этот неспецифический симптом данного заболевания приводит к тому, что лечение не начинается вовремя, пояснил он.

Среди других патологий, которые проявляются переутомлением, специалист выделил сифилис и болезнь Лайма. Кроме того, к ним врач отнес анемию.

«Не забывайте обследоваться. Раз в год важно делать флюорографию, чтобы оценить состояние легких. Женщинам раз в полгода–год необходимо посещать гинеколога для проверки шейки матки на наличие новообразований. А мужчинам — ходить к урологу, чтобы следить за состоянием уретры», — добавил Кондрахин.

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