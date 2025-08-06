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15:52, 6 августа 2025Экономика

Названы последствия смещения Камчатки

Сейсмолог Шебалин: Прямых последствий от смещения Камчатки для людей не будет
Александра Качан (Редактор)

Фото: Александр Пирагис / РИА Новости

Смещение Качатки после землетрясения не окажет прямого воздействия на людей. О последствиях события рассказал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин в беседе с изданием «Подъем».

Эксперт подтвердил, что смещение южной части Камчатки и Северных Курил действительно оказалось значительным. Северо-Курильск сместился на 1,5 метра на юго-восток относительно Тихоокеанской литосферной плиты, а на юге Камчатки смещение доходило до двух метров на поверхности Земли. Однако Шебалин отметил, что ничего необычного в этом явлении нет — при землетрясениях большой магнитуды смещения на поверхности могут достигать нескольких десятков метров.

«Движение Камчатки относительно Тихоокеанской плиты происходит все время, со скоростью несколько сантиметров в год. Но во время землетрясения это движение произошло единомоментно. Точнее — в течение нескольких минут или минуты», — объяснил сейсмолог.

Он добавил, что событие не окажет существенного влияния на флору и фауну. Люди также не ощутят прямых последствий сдвигов, однако стремительное смещение изменило геометрию поверхности планеты, что стоит учесть в системах спутниковой навигации.

Ранее сообщалось, что после самого мощного за последние 73 года землетрясения Камчатка не только сдвинулась, но и немного опустилась.

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