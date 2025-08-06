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11:52, 6 августа 2025Экономика

Камчатка опустилась после землетрясения

Ученый Чебров: Камчатка немного опустилась после мощного землетрясения
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)
СюжетЗемлетрясение на Камчатке

Фото: Яндекс.Карты

После мощнейшего за 73 года землетрясения Камчатка не только сдвинулась на два метра к юго-востоку, но и немного опустилась. Об этом рассказал директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров, пишут «Известия».

«Камчатка у нас немножечко опустилась. В районе Петропавловска-Камчатского поменьше, на юге побольше», — уточнил ученый. Чебров рассказал, что этот российский регион расположен на Северо-Американской плите, которая тоже двигается.

Ученый подчеркнул, что землетрясение — это не только тряска, но и медленные движения плит. Они происходят с большой амплитудой, но их невозможно почувствовать и зафиксировать без помощи точных приборов.

Днем ранее стало известно, что Камчатка сдвинулась на два метра на юго-восток после мощного землетрясения, которое произошло 30 июля.

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