Камчатка опустилась после землетрясения

Ученый Чебров: Камчатка немного опустилась после мощного землетрясения

После мощнейшего за 73 года землетрясения Камчатка не только сдвинулась на два метра к юго-востоку, но и немного опустилась. Об этом рассказал директор Камчатского филиала Геофизической службы РАН Данила Чебров, пишут «Известия».

«Камчатка у нас немножечко опустилась. В районе Петропавловска-Камчатского поменьше, на юге побольше», — уточнил ученый. Чебров рассказал, что этот российский регион расположен на Северо-Американской плите, которая тоже двигается.

Ученый подчеркнул, что землетрясение — это не только тряска, но и медленные движения плит. Они происходят с большой амплитудой, но их невозможно почувствовать и зафиксировать без помощи точных приборов.

Днем ранее стало известно, что Камчатка сдвинулась на два метра на юго-восток после мощного землетрясения, которое произошло 30 июля.