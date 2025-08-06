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08:53, 6 августа 2025Моя страна

Немецкий математик перевез семью в Россию и объяснил свой выбор

Немец Хильдебранд о переезде в РФ: Главная причина — невероятная русофобия
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Математик из Германии Роланд Хильдебранд несколько лет назад вместе с семьей переехал жить в Россию. О том, почему он принял такое решение после 20 лет работы в престижном европейском университете, он рассказал «Российской газете».

Несмотря на то, что на родине мужчины у него все было хорошо: успешная работа, семья, он решился покинуть ее по одной, но оказавшейся крайне весомой для него причине.

«Главная причина — невероятная русофобия, которая буквально захлестнула Европу. Говоря образно, ей буквально пропитан воздух. Доходит до того, что в школе детей просят рассказать, о чем дома говорят родители. Это какое-то безумие», — объяснил иностранец.

Решение о переезде в РФ было принято обоюдно, так как и он и его супруга знали русский язык. После переезда Хильдебранд не бросил науку, теперь он работает в МФТИ, где занимаетесь математической оптимизацией.

«Физтех, без всякого преувеличения, — вуз мирового уровня. Его выпускники котируются во всем мире. Это касается и моего направления», — отмечает он.

При этом Хильдебранд добавил, что знакомые и бывшие коллеги на родине отнеслись к его переезду спокойно. С некоторыми из них он продолжает общаться и сейчас.

Ранее популярный российский рэпер Нигатив (настоящее имя — Владимир Афанасьев) назвал лучший город на планете.

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