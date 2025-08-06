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15:28, 6 августа 2025Мир

Нетаньяху поссорился с главой Генштаба

Times of Israel: Нетаньяху поссорился с главой Генштаба Замиром из-за Газы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху поссорился с главой Генштаба Вооруженных сил Израиля Эялем Замиром на заседании из-за планов оккупации сектора Газы Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом сообщает газета The Times of Israel.

«Замир утверждает, что это решение представляет собой "ловушку" для ЦАХАЛ», — передает издание.

По мнению Замира, попытка оккупации Газы приведет к большим человеческим жертвам среди военнослужащих ЦАХАЛ, а также угрожает жизни израильских заложников.

Кроме того, причиной раздора главы правительства и главы Генштаба стали публикации в социальных сетях сына премьер-министра Яира Нетаньяху, в которых тот обвинил Эяля Замира в «попытке военного переворота, достойного банановой республики в Центральной Америке 70-х годов».

Ранее источники газеты The New York Times рассказали, что канцлер Германии Фридрих Мерц провел ряд жестких разговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о статусе Газы.

ЖЗЛ
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