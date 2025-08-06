Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:47, 6 августа 2025Силовые структуры

Обвиняемым по делу об убийстве младенца российским врачам потребовали реальные сроки

Прокуратура потребовала сроки от 9 лет для обвиняемых в убийстве младенца врачей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Прокуратура потребовала приговорить к реальным срокам заключения калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РБК.

По данным издания, для исполнявшей обязанности главврача роддома номер 4 Елены Белой запросили девять с половиной лет общего режима, а для врача-анестезиолога-реаниматолога Элины Сушкевич девять лет колонии.

Ранее в Московском областном суде коллегия присяжных признала медиков виновными.

Речь идет о смерти глубоко недоношенного ребенка, наступившей 6 ноября 2018 года в калининградском роддоме №4. По версии следствия, Элина Сушкевич по приказу исполняющей обязанности главного врача роддома Елены Белой ввела младенцу летальную дозу магнезии, что привело к остановке дыхательной и сердечной деятельности. Защита настаивает, что смерть ребенка наступила по естественным причинам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе вспыхнули мигрантские волнения. На улицы вышли толпы иностранцев, работающих на пороховом заводе

    Юный россиянин оказался диверсантом

    Минпросвещения представило новый стандарт школьной формы в России

    Пациент переломал кости травматологу российской больницы

    Высказывания Вайкуле о России назвали «бредом под капельницами»

    США представят новую стратегию ПВО с учетом украинского конфликта

    Микробиолог раскрыла правильный способ стирки носков

    Раскрыты подробности подготовки ВСУ к вторжению в Курскую область

    Раскрыты подробности одной из самых секретных российских операций на Украине

    Путин принимает спецпосланника Трампа. Главное к этому часу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости