Обвиняемым по делу об убийстве младенца российским врачам потребовали реальные сроки

Прокуратура потребовала сроки от 9 лет для обвиняемых в убийстве младенца врачей

Прокуратура потребовала приговорить к реальным срокам заключения калининградских врачей, обвиняемых в убийстве новорожденного. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РБК.

По данным издания, для исполнявшей обязанности главврача роддома номер 4 Елены Белой запросили девять с половиной лет общего режима, а для врача-анестезиолога-реаниматолога Элины Сушкевич девять лет колонии.

Ранее в Московском областном суде коллегия присяжных признала медиков виновными.

Речь идет о смерти глубоко недоношенного ребенка, наступившей 6 ноября 2018 года в калининградском роддоме №4. По версии следствия, Элина Сушкевич по приказу исполняющей обязанности главного врача роддома Елены Белой ввела младенцу летальную дозу магнезии, что привело к остановке дыхательной и сердечной деятельности. Защита настаивает, что смерть ребенка наступила по естественным причинам.