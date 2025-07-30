Врачей из Калининграда признали виновными в убийстве младенца. Как желание улучшить статистику толкнуло их на преступление?

«Лента.ру»: Врачей Сушкевич и Белую признали виновными в убийстве младенца

В Московском областном суде присяжные огласили вердикт по делу врачей из Калининграда Элины Сушкевич и Елены Белой — медики в третий раз оказались на скамье подсудимых из-за событий осени 2018 года. Тогда Сушкевич сделала летальный укол новорожденному младенцу в калининградском роддоме №4 по распоряжению главврача Белой — по версии следствия, та решила лишить жизни маленького Оллоберди, родившегося раньше срока, чтобы не портить статистику. И теперь, семь лет спустя, присяжные пришли к выводу, что медики виновны в трагедии. Историю дела калининградских врачей, которое потрясло медицинские круги России, изучил корреспондент «Ленты.ру» Игорь Надеждин.

Врачей из Калининграда судят за расправу над младенцем

Элину Сушкевич и Елену Белую (последняя сейчас носит фамилию Татур, поскольку в 2023 году, уже находясь в колонии, она вышла замуж, однако на процессе фигурирует по-прежнему как Белая) судят из-за событий, произошедших в 2018 году.

По версии следствия, примерно в 4:30 утра 6 ноября 2018 года в калининградском роддоме №4 на 24-й неделе беременности у Замиры Ахмедовой родился мальчик весом 714 граммов и ростом 32 сантиметра. Ребенок был глубоко не доношен, но жизнеспособен. Его назвали Оллоберди («Богом данный»).

К 08:00 из областного перинатального центра для решения вопроса о переводе младенца в это лечебное учреждение прибыла врач Элина Сушкевич. Примечательно, что она работала в обоих клиниках: в перинатальном центре на основном месте, а в роддоме №4 — как внешний совместитель.

Около 09:00 исполняющая обязанности главного врача роддома Елена Белая на пятиминутке устроила выговор врачам дежурной смены за то, что ребенок остался жив, а затем потребовала от Сушкевич «сделать его антенаталом» — то есть оформить как рожденного без признаков жизни.

Замира Ахмедова (на первом плане) — мать Оллоберди Фото: Виталий Невар / ТАСС

Одновременно Белая выяснила у Сушкевич, как в перинатальном центре поступают с «тяжелыми» детьми — и услышала, что сразу после появления на свет им вводят магнезию. Это приводит к остановке дыхательной деятельности.

После этого Белая привела мать в палату интенсивного наблюдения, где лежал Оллоберди, и пыталась доказать, что ребенок не выживет. В ответ Ахмедова упала на колени и стала умолять спасти младенца — свидетелями этого стали почти все медработники.

Однако Белая не изменила свое мнение: она потребовала от Сушкевич сделать инъекцию и та согласилась.

Около 10:30 утра 5 ноября Оллоберди не стало — точное время не известно, так как летальный исход никто не констатировал. А врачам дежурной смены поступила команда полностью переписать историю родов. На замечания о том, что подобное действие легко устанавливается экспертами, Белая заявила: «Экспертиза будет такой, какой надо».

Инъекция младенцу обернулась уголовным делом

На следующий день, 7 ноября, в Следственное управление Следственного комитета России (СУ СКР) по Калининградской области позвонила женщина, которая сообщила, что с младенцем расправились врачи. Утром 8 ноября тело ребенка было изъято.

Первая судебно-медицинская экспертиза установила, что причина летального исхода — естественная, и что ребенку оказывалась активная медицинская помощь. В частности, в организме нашли лекарства, которые используются в реанимации новорожденных.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Однако вторая и последующие экспертизы пришли к принципиально иным выводам: причиной летального исхода стало парэнтеральное (в данном случае — шприцом через пупочный катетер) введение сульфата магния. Этот вывод был сделан не только по данным химического анализа, но и по клинической картине ухода из жизни, а также по показаниям свидетелей.

Причиной преступления стало стремление не портить статистику летальным исходом младенца — этот показатель является одним из основных, по которому Президент России (в разное время — прямо или опосредовано) оценивает деятельность губернатора региона.

Следствие считает, что магнезию Элина Сушкевич ввела по прямому приказу Елены Белой. Именно поэтому первую обвинили в умышленной расправе над лицом, находившемся в заведомо беспомощном состоянии (часть 2 статьи 105 УК РФ), а вторую — в организации этой расправы.

Дело Белой и Сушкевич стало резонансным в медицинских кругах

Сразу после того, как СКР предъявил обвинение в расправе Элине Сушкевич, началась масштабная кампания по ее общественной защите — в соцсетях даже появился хештег #яэлинасушкевич. Однако по мере того, как доказательства по делу врачей становились достоянием общественности, эта активность сходила на нет.

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

К слову, специалисты отмечали: среди тех, кто выступал в защиту калининградских врачей, практически не было акушеров-гинекологов, особенно со стажем. Однако профессиональное сообщество оказалось расколото на две части — и внутри него началась серьезная склока.

В частности, эксперта по делу Белой и Сушкевич, профессора Дмитрия Иванова, главного неонатолога Минздрава РФ и ректора Санкт-Петербургского педиатрического университета, за активную поддержку обвинения (он выявил факт расправы над Оллоберди и ее способ) исключили из всероссийского общества неонатологов и подвергли обструкции.

Медиков из Калининграда судят в третий раз

Процесс в Мособлсуде — третий по скандальному делу Сушкевич и Белой. Он начался в январе 2025 года, и уже в марте удалось сформировать коллегию присяжных. Рассмотрение началось по существу, хотя никаких новых доказательств в деле не появилось.

Как судили врачей из Калининграда: справка «Ленты.ру» Первый процесс над Сушкевич и Белой, проходивший в 2019-2020 годах в Калининградском областном суде, завершился оправдательным вердиктом присяжных: 10 декабря 2020 года они сочли недоказанным сам факт преступления. Однако 27 мая 2021 года первый апелляционный суд отменил приговор — гособвинение доказало, что на присяжных оказывалось давление все время процесса. Одним из аргументов стали распечатки соцсетей обвиняемых: на время суда им было запрещено пользоваться интернетом, но они активно выступали в сети с комментариями и пояснениями. А 18 июня по ходатайству заместителя генпрокурора была изменена подсудность: новый процесс назначили в Московский областной суд. Второй процесс начался 10 октября 2021 года и на первом же заседании обеих женщин взяли под стражу: за систематические нарушения меры пресечения, а также из-за жалоб со стороны свидетелей о преследовании врачами за данные на суде показания. Кроме того, суд заявил, что в Московской области ни у одной из обвиняемых нет постоянного или временного места жительства. Удивительно, но защита обвиняемых оказалась не готова к обсуждению меры пресечения, что было по меньшей мере странно. Но ни договора об аренде жилья, ни положительных характеристик на тот процесс адвокаты не принесли. Так что решение о взятии под стражу с юридической точки зрения оказалось безупречным и устояло во всех инстанциях. 4 октября 2021 года была сформирована коллегия присяжных — и начались слушания по существу. В ночь с 23 на 24 августа 2022 года присяжные вынесли вердикт: Елена Белая и Элина Сушкевич были признаны виновными в умышленной расправе над новорожденным и не заслуживающими снисхождения. Гособвинитель запросил обеим по 13 лет лишения свободы, но приговор оказался мягче: Белая была осуждена на 9,5 лет колонии, Сушкевич — на 9 лет. Как апелляционная (26 апреля 2023 года), так и кассационная (5 декабря 2023 года) инстанции оставили это решение без изменений: обеих осужденных этапировали в Калининградскую область, где те стали отбывать наказание, но теперь вновь предстали перед судом.

Поводом для нового процесса стали жалобы, поданные адвокатами Камилем Бабасовым и Вячеславом Жуковским в Президиум Верховного Суда (ВС) РФ в августе 2024 года. В этих жалобах защитники указывали на внепроцессуальное общение председательствовавшего судьи Вьюнова и присяжных на предыдущем процессе.

Бабасов и Жуковский утверждали, что Вьюнов неоднократно заходил в совещательную комнату и разъяснял присяжным значение доказательств.

Елена Белая на суде Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Президиум ВС РФ допросил в заседании всех до одного присяжных, задавая им вопрос о самостоятельности принятого решения, и выявил нарушение, хотя прямого запрета в законодательстве на такое поведение судьи не содержится. При этом президиум отменил не сам приговор, а апелляционное и кассационные определения, и отправил дело во вторую инстанцию.

Там 18 декабря 2024 года приговор был отменен и дело направили в Мособлсуд на новое рассмотрение со стадии отбора присяжных.

Стоит отметить, что адвокаты Бабасов и Жуковский — это новые защитники Белой и Сушкевич.

Те адвокаты, которые защищали врачей в судах, в том числе в апелляционной инстанции, из дела вышли. Причем адвокаты Тимур Маршани и Михаил Захаров были осуждены за мошенничество, а адвокат Андрей Золотухин в настоящее время проходит обвиняемым по делу о попытке дать взятку высокопоставленному сотруднику прокуратуры.

Защита врачей заявляет об их невиновности

За все годы следствия и судебного разбирательства защита Сушкевич и Белой так и не смогла предъявить единую версию произошедшего, сосредоточившись на попытках оспорить судебно-медицинскую экспертизу и сам вывод о наличии в организме ребенка летальных доз сульфата магния. При этом версию обвинения защита называла абсурдной и надуманной.

Во время нынешнего процесса обвиняемые умудрялись в течение часа высказать сразу три версии: ребенок родился без признаков жизни, ребенок родился живым, но помощь ему вообще не оказывали и к моменту прихода Белой мальчика не стало по естественным причинам, сульфат магния был введен не Элиной Сушкевич, а врачом Косаревой.

Элина Сушкевич на суде Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

С этой точки зрения особенно запомнилось заявление в прениях, которая сделала Елена Белая: «Таким образом был завершен рейдерский захват роддома №4».

При этом поведение адвокатов нельзя назвать этичным: они многократно вступали в пререкания с председательствующим, при присяжных оглашали данные, которые в суде не исследовались, прерывали выступления гособвинителя и представителя потерпевших.

В итоге каждый получил по несколько замечаний от председательствующего и в целом защита умудрилась настроить суд против себя.

Адвокат Камиль Бабасов многократно повторял, что суд носит обвинительный характер и все ходатайства защиты отклоняются — хотя заявленные ходатайства явно не имели отношения к исследованным в суде материалам.

При этом защита многократно утверждала, что их свидетели готовы дать показания, но обеспечить явку этих свидетелей не смогли. Одним из главных свидетелей адвокаты назвали Ольгу Грицкевич: в 2018 году она была главным акушером-гинекологом Калининградской области и во время трагических событий по телефону говорила с Белой и Сушкевич.

Однако Грицкевич сообщила, что явиться в Мособлсуд или выступить по видеоконференцсвязи (ВКС) ей не позволяет плотный рабочий график.

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Перед присяжными были поставлены семь вопросов, суть которых сводилась к следующему: доказан ли факт преступления, причастны ли обвиняемые к нему и заслуживают ли они снисхождения.

На ответы коллегии потребовался один час 55 минут: присяжные единодушно и в короткий срок признали доказанным факт расправы над новорожденным и то, что ее совершила Сушкевич по приказу Белой. Медиков признали виновными и не заслуживающими снисхождения. Дата оглашения приговора будет названа в ближайшее время, после обсуждения последствий вердикта — оно назначено на 13:00 31 июля.

Тонкость законодательства заключается в том, что назначенный по этому процессу срок не может превышать тот, что был оглашен ранее (9,5 лет для Белой и девять лет — для Сушкевич), но они в любом случае выиграли.

Поскольку с декабря 2024 года обе находились в СИЗО, где один день засчитывается за 1,5 дня в колонии общего режима, то календарное наказание у обеих сократилось по меньшей мере на четыре месяца, а с учетом апелляций — и того больше.

Впрочем, как стало известно «Ленте.ру», Елена Белая уже заявила о намерении уйти на СВО — и ее родные предпринимают шаги для заключения контракта.

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