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01:47, 6 августа 2025Россия

Очевидцы сообщили об атаке дронов ВСУ на Ростовскую область и пожаре

Shot: Очевидцы сообщили об атаке дронов ВСУ в Ростовской области
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетПожар в Ростовской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Очевидцы сообщили об атаке дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ростовскую область, передает Telegram-канал Shot.

По его информации, местные жители слышали звуки пролета беспилотников в районе железнодорожной станции Тацинская, там были слышны взрывы и начался пожар.

«Громкие взрывы начали греметь в Тацинском районе около часа ночи, всего было слышно минимум 5-7 громких хлопков, до этого был характерный звук пролета БПЛА», — говорится в публикации.

Канал уточнил, что было сбито несколько воздушных целей, после падения обломков одного из дронов загорелось дерево. Также о звуках взрывов сообщили жители Каменска-Шахтинского. Официальной информации пока не поступало.

Беспилотники атакуют регион вторую ночь подряд. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, накануне дроны были сбиты в Белой Калитве, Тацинском, Чертковском и Миллеровском районах. Загоревшаяся подстанция находилась в хуторе Верхнеталовка. Кроме того произошел пожар во дворе частного дома в станице Тацинская. Пострадавших нет.

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