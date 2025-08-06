Огромный металлический прут насквозь прошил грудную клетку россиянина

В Дагестане металлический прут прошил грудь строителя

Огромный металлический прут прошил грудную клетку россиянина. Об этом сообщает Telegram-канал «ТУТ ДАГЕСТАН | МАХАЧКАЛА КАСПИЙСК ХАСАВЮРТ ДЕРБЕНТ».

ЧП произошло на стройке в Дербенте. На опубликованных каналом снимках видно мужчину, из груди которого торчит кусок арматуры. Другой конец прута торчит из его спины.

Мужчина потерял равновесие и упал на арматуры. Несмотря на это, ему удалось выжить. Хирурги восстановили жизненно важные органы россиянина. На кадрах из больничной палаты мужчина сидит на кровати. О случившемся он рассказывает с улыбкой.

Ранее в Томске строительный кран упал, едва не расплющив проезжавший мимо стройплощадки автомобиль. Происшествие попало на камеру видеорегистратора. На кадрах видно падение металлической конструкции в нескольких метрах от машины.