Отец троих детей пригрозил стюардессе групповым изнасилованием из-за замечания в самолете

Летевший самолетом Virgin Atlantic директор рекрутингового агентства пригрозил стюардессе расправой из-за замечания. Об этом стало известно изданию Daily Mail.

Инцидент произошел еще в феврале 2023 года во время восьмичасового перелета. 37-летний отец троих детей Салман Ифтихар летел бизнес-классом вместе с семьей из лондонского аэропорта Хитроу, Великобритания, в Лахор, Пакистан. Стюардесса Энджи Уолш попросила выпивавшего Ифтихара перестать употреблять лед из бара, после чего мужчина начал угрожать бортпроводнице групповым изнасилованием и поджогом.

Пассажир также грозился взорвать пол в отеле Avari Lahore, где должны были остановиться бортпроводники, попытался подраться с одним из них и толкнул жену на глазах у плачущих детей. На опубликованных кадрах слышно, как Ифтихар оскорбляет и обвиняет Уолш в расизме. По словам стюардессы, угрозы травмировали ее, из-за чего она была вынуждена отказаться от работы на 14 месяцев.

Бизнесмен был арестован в своем доме стоимостью 900 тысяч фунтов стерлингов (96 миллионов рублей) в Бакингемшире, 16 марта 2024 года. В королевском суде Айлворта он признался в угрозах и заплакал, когда его приговорили к 15 месяцам тюремного заключения. Помимо этого, у бизнесмена имеется шесть предыдущих судимостей по 15 преступлениям с 2004 по 2021 года, которые связанны с употреблением наркотиков и алкоголя.

Ранее пассажир избил стюардессу при попытке открыть дверь самолета и избежал пожизненного срока. Инцидент произошел на рейсе United Airlines, когда борт находился на высоте 10 тысяч метров.