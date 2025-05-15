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16:04, 15 мая 2025Путешествия

Пассажир избил стюардессу в попытке открыть дверь самолета и избежал пожизненного срока

PYOK: Пассажир United Airlines напал на стюардессу и избежал пожизненного срока
Мария Борисова
Мария Борисова
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Eduardo Gutierrez / Unsplash

Пассажир напал на экипаж в попытке открыть дверь самолета в воздухе и избежал пожизненного срока. Об этом сообщил портал Paddle Your Own Kanoo (PYOK).

Нештатная ситуация произошла 5 марта 2023 года на рейсе United Airlines из Лос-Анджелеса в Бостон, США. Когда борт находился на высоте 10 тысяч метров, Франциско Северо Торрес попытался открыть дверь аварийного выхода и сдвинул ручку на четверть.

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Бортпроводники заметили это, и Торрес начал кричать на них и угрожать расправиться со всеми людьми в самолете. Потом мужчина избил стюардессу сломанной железной ложкой, трижды ударив ее, прежде чем попутчики и экипаж смогли повалить его на пол.

По прилете дебошира взяли под стражу, однако он не смог предстать перед судом, потому что был вынужден пройти лечение в психиатрической клинике. Только два года спустя ему удалось заключить сделку с прокуратурой и признать вину.

Уточняется, что за поступок мужчины ему грозил пожизненный срок. Окончательный приговор Торресу еще не огласили, однако теперь его могут освободить.

Ранее пассажир с галлюцинациями устроил дебош в самолете авиакомпании EasyJet и сорвал рейс. Он увидел змей, ползающих по салону.

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