Пассажир с галлюцинациями увидел змей в самолете и сорвал рейс

The Sun: Пассажир с галлюцинациями сорвал рейс самолета EasyJet

Пассажир с галлюцинациями устроил дебош в самолете авиакомпании EasyJet и сорвал рейс. Об этом сообщила газета The Sun.

19 апреля Airbus A320 следовал из Лондона в Марракеш, Марокко. Во время полета у мужчины внезапно начались галлюцинации: он увидел змей, ползающих по салону.

Дебошир стал кричать и требовать экстренной посадки. В результате пилоты решили сесть в незапланированном аэропорту города Фаро в Португалии. Там борт встретила полиция.

Предположительно, неадекватный пассажир находился под воздействием алкоголя или наркотиков. Ему показалось, что змеи, изображенные на его же футболке, были живыми. Не уточняется, последовали ли за этим какие-то санкции.

Ранее пассажир EasyJet устроил хаос на рейсе в Тунис. Он напился и стал вести себя неподобающе.