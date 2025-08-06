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13:56, 6 августа 2025Россия

Пациент переломал кости травматологу российской больницы

В Северодвинске пациент избил травматолога в кабинете больницы
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom  

В Северодвинске Архангельской области пациент избил врача-травматолога местной больницы. Об этом сообщила региональная Гострудинспекция на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как стало известно, 4 августа в кабинет медика зашел ожидавший приема мужчина, который заблокировал выход и набросился на сотрудника медучреждения, нанеся ему несколько ударов в область лица, плеча и головы. «В результате происшествия врач получил закрытый перелом костей носа», — рассказали в Гострудинспекции.

Отмечается, что инспекция проводит проверку по факту произошедшего. При этом инцидент расследуется как несчастный случай.

Ранее в Санкт-Петербурге пациент вытолкал из машины скорой помощи медсестру, которая упала на бордюр. В результате россиянка получила закрытый перелом костей таза. Сам нападавший после этого скрылся. Причина его агрессивного поведения не уточняется.

ЖЗЛ
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