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07:31, 6 августа 2025Россия

Почти 200 россиян остались без электричества из-за атаки ВСУ

Слюсарь: Почти 200 жителей Ростовской области остались без света из-за атаки ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что почти 200 жителей в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района региона остались без электричества из-за повреждения линии электропередачи в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что жители 87 домов остались без света. «Ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днем. Главное — никто из людей не пострадал», — отметил он.

Представитель региона добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в области отразили удары в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на среду, 6 августа. В станице Тацинской загорелась трава возле жилого дома, из него были эвакуированы три семьи.

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