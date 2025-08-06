Почти 200 россиян остались без электричества из-за атаки ВСУ

Слюсарь: Почти 200 жителей Ростовской области остались без света из-за атаки ВСУ

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявил, что почти 200 жителей в хуторе Золотаревка Родионово-Несветайского района региона остались без электричества из-за повреждения линии электропередачи в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он написал в Telegram-канале.

Слюсарь уточнил, что жители 87 домов остались без света. «Ремонтно-восстановительными работами энергетики займутся днем. Главное — никто из людей не пострадал», — отметил он.

Представитель региона добавил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в области отразили удары в Каменске-Шахтинском, Каменском, Родионово-Несветайском и Тацинском районах.

ВСУ атаковали Ростовскую область в ночь на среду, 6 августа. В станице Тацинской загорелась трава возле жилого дома, из него были эвакуированы три семьи.